Spalletti fa un ‘piacere’ all’Inter: “Due nerazzurri in panchina”

Sui tre giocatori dell’Inter convocati da Luciano Spalletti per i due match di Nations League, due potrebbero andare in panchina in Italia-Israele, gara in programma domani sera a Udine e valida per la quarta giornata della competizione.

Si tratta, nello specifico, di Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. Il difensore e l’esterno erano stati impiegati da titolari contro il Belgio giovedì, ma ora potrebbero godere di un turno di riposo, secondo Sport Mediaset. L’allenatore toscano sembra infatti orientato a lasciarli in panchina per far spazio rispettivamente ad Alessandro Buongiorno e Destiny Udogie.

La cosa farebbe sicuramente piacere all’Inter, visto che al rientro dalla sosta il calendario diventerà fittissimo, con 7 partite in 21 giorni. Sarà invece ancora titolare Davide Frattesi, fattore che potrebbe pesare nella scelta di formazione verso Roma-Inter, con Barella che scalpita.