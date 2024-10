Barella non vede l’ora: cosa filtra verso Roma-Inter

Nicolò Barella scalpita per tornare in campo. Il centrocampista dell’Inter, assente dal 22 settembre nel derby contro il Milan per un problema muscolare, ha saltato tre partite ma già dalla scorsa settimana ha ricominciato ad allenarsi a parte ad Appiano Gentile, anche nei giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi, indice della voglia di dare una mano alla squadra in fretta.

Nella giornata di martedì pomeriggio è prevista la ripresa dei lavori alla Pinetina e in quell’occasione il tecnico avrà modo di valutarne le condizioni, così da sapere se farlo rientrare in gruppo. Se tutto procedesse come previsto, Barella verrebbe convocato per Roma-Inter, in programma domenica 20 ottobre alle 20:45.

Ma non solo, perché il numero 23 potrebbe Inzaghi potrebbe decidere di schierarlo subito titolare. Il suo sostituto naturale Davide Frattesi è infatti impegnato con la Nazionale: partito dal primo minuto contro il Belgio, il ct Luciano Spalletti dovrebbe affidarsi a lui anche con Israele. Il centrocampista romano tornerà ad Appiano soltanto mercoledì e quindi Barella potrebbe essere ritenuto più pronto in vista della gara dell’Olimpico.