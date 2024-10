Esposito: “Noi fratelli tutti interisti. Io il più forte dei tre”

Sebastiano Esposito è ancora di proprietà nerazzurra, ma questa estate è passato in prestito all’Empoli con una formula che potrebbe far perdere all’Inter l’attaccante per 5 milioni. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, la punta classe 2002 che sta brillando in Toscana ha parlato della sua situazione attuale con alcuni richiami alla Beneamata:

INTERISTI – “L’Empoli è il primo club di Serie A che ha creduto in me. È una nuova vita, sì. Ha avuto il coraggio, è una famiglia. Dà valore ai soldi e non li sperpera. Io non sono sorpreso da questo avvio, è la gente che è sorpresa. Bisognava venire in ritiro e guardare gli allenamenti. Stiamo bene nei 20 metri, ognuno corre per l’altro. Se io e i miei fratelli siamo interisti? È inevitabile. Ci siamo cresciuti e ho imparato a fare la difensiva grazie a Tiziano Polenghi. Poi c’è stato Antonio Conte“.

FRANCESCO PIO E SALVATORE – “Siamo molto uniti. Salvatore è il più maturo, Pio è bravo, ma non quanto me…“.

LUKAKU – “Lo sento. Poco fa ero a San Giorgio a Cremano e c’era una sua statua enorme. L’ho chiamato. Per sfotterlo, naturalmente“.