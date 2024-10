L’Inter rischia di perdere l’attaccante della Nazionale per 5 Milioni

Come ogni anno, c’è un esercito di giocatori dell’Inter in prestito fra Serie A, Serie B e tornei stranieri. Scorrendo nella lista, spicca un talento nerazzurro che sta finalmente brillando e – cosa ancor più importante – lo sta facendo proprio nel massimo campionato italiano. Un segnale importante per la sua crescita, visto lo spessore delle difese della Serie A.

Si tratta di Sebastiano Esposito, attualmente in forza all’Empoli dopo l’affare concretizzato con l’Inter poco dopo la metà di luglio. La punta di Castellammare di Stabia, classe 2002, sta finalmente riuscendo a trovare continuità dopo le esperienze in cui non aveva convinto appieno con le maglie di Spal, Venezia, Basilea, Anderlecht, Bari e Sampdoria.

Il tecnico dei toscani, Roberto D’Aversa, ha dimostrato di credere in lui fin dall’inizio: Esposito ha giocato in tutte le partite di Serie A ed è partito da titolare per ben cinque volte su sette. Il bottino finora è ottimo: assist alla seconda giornata nella vittoria contro la Roma in trasferta, gol a Cagliari e (il più recente) ancora all’Olimpico, stavolta nel match con la Lazio, con un bel colpo di testa sfruttando l’indecisione di Provedel.

Un momento di forma che ha spinto D’Aversa a lodarne non solo caratteristiche e talento, d’altronde visibili già dalle partite giocate con la maglia dell’Inter nel 2019-20, ma anche lo spirito di squadra e le continue corse durante le gare: “È un giocatore che ha delle qualità indiscutibili, deve migliorare la quantità di lavoro. Oltre ad essere molto tecnico, ogni partita fa 12 km. Deve continuare a lavorare come sta facendo e non porsi limiti“.

Le sue prestazioni stanno spingendo molti addetti ai lavori ad ipotizzare un’ipotetica convocazione con la Nazionale italiana. Il ct Luciano Spalletti, d’altronde, ha chiamato giovani come Daniel Maldini e Pisilli per le prossime sfide contro Belgio e Israele. La penuria di centravanti arruolabili dagli Azzurri, inoltre, rende ancor più probabile una convocazione futura del 22enne.

La piccola nota stonata per l’Inter, soprattutto se Esposito dovesse continuare a viaggiare a questi ritmi, è legata alla somma pattuita con l’Empoli in estate. Sebastiano è stato infatti ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato a “soli” 5 milioni di euro. Si tratterebbe comunque di un discreto incasso, ma forse non proporzionato alle potenzialità del giocatore. Tutto dipenderà però dalla continuità, vero tallone d’Achille fin qui emerso dalla carriera di Seba.