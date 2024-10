Quando torna Buchanan: le ultimissime sul rientro

Tajon Buchanan sta letteralmente bruciando le tappe. Dopo la frattura della tibia rimediata quest’estate in Coppa America, le previsioni sui tempi di recupero erano molto variabili: si parlava di novembre, qualcuno di Natale, altri di gennaio 2025.

Il canadese dovrebbe invece rientrare in gruppo già fra mercoledì e venerdì prossimo, almeno stando alle ultime di Tuttosport. Simone Inzaghi ovviamente utilizzerà la massima cautela per il suo rientro dopo il grave infortunio e – in tal senso – non è sicura la sua convocazione già per la gara contro la Roma.

Buchanan però si allena sul campo già da diverse settimane e ha completato la fase di riatletizzazione. Il suo rientro fra i giocatori disponibili potrebbe avvenire in una delle partite successive, contro lo Young Boys (è stato inserito in lista UEFA considerando proprio la celerità inaspettata del suo recupero) o la Juventus.

Grande curiosità anche sul modo in cui verrà impiegato dallo stesso Inzaghi. Durante la scorsa stagione si è sempre disimpegnato sulla sinistra, ma ora potrebbe esserci più urgenza di un “rinforzo” sulla corsia destra, dove si alternano Matteo Darmian e Denzel Dumfries, ma nessuno dei due sta brillando. Le caratteristiche di Buchanan, come l’abilità nell’uno contro uno e l’agilità, potrebbero rivelarsi dunque preziose per il prosieguo di stagione.