Deciso il futuro di Valentin Carboni: “L’Inter se lo ritrova in rosa”

La rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro cambia inevitabilmente il futuro prossimo di Valentin Carboni, che sarà assente dai campi per almeno sei mesi: la sua stagione è da considerarsi pressoché finita.

L’argentino era passato in prestito oneroso dall’Inter al Marsiglia per 1 milione subito, con diritto di riscatto fissato a 35 milioni ed eventuale controriscatto a favore dei nerazzurri per 40 milioni. Al momento, le due società si stanno confrontando sulla clinica in cui fare operare il classe 2005 e domani verrà presa la decisione definitiva.

Per quanto riguarda il futuro del ragazzo, secondo il Corriere dello Sport è da escludere una permanenza in Francia per la prossima stagione, visti i dubbi sulla sua tenuta atletica. E il prestito potrebbe essere anche interrotto nel calciomercato invernale, con Carboni che potrebbe proseguire le terapie seguito dall’Inter.

La cosa certa – secondo il quotidiano romano – è che al più tardi nella prossima estate l’Inter si ritroverà l’argentino in rosa. Su di lui il club punta molto e bisognerà valutare, come l’estate scorsa, se mantenerlo in organico oppure optare per un nuovo prestito.