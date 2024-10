Inzaghi sorprende: “Subito titolare con la Roma”

A una settimana da Roma-Inter, valida per la nona giornata del campionato di Serie A, cominciano già a delinearsi le previsioni per le scelte di formazione da parte di Simone Inzaghi, atteso subito da un ciclo di tre partite nel quale affronterà i giallorossi, lo Young Boys e la Juventus.

L’Inter è andata alla sosta con due giocatori indisponibili, ovvero Nicolò Barella e Tajon Buchanan. Se con il secondo verrà utilizzata la massima cautela visto il grave infortunio di cui è stato vittima in estate (frattura della tibia), il primo scalpita per tornare in campo e si è allenato ad Appiano Gentile anche nei giorni in cui Inzaghi ha concesso riposo alla squadra.

Martedì pomeriggio ci sarà la ripresa dei lavori alla Pinetina e il tecnico avrà modo di testare le condizioni del centrocampista. Se quest’ultimo rispondesse bene, allora si candiderebbe non solo alla convocazione, ma anche alla maglia da titolare contro la Roma all’Olimpico.

Bisogna considerare, infatti, che Davide Frattesi è partito dal primo minuto contro il Belgio e dovrebbe fare lo stesso contro Israele domani. La mezzala romana è il sostituto naturale di Barella, ma potrebbe accomodarsi in panchina al rientro dalla sosta per poi partire da titolare in Champions League con lo Young Boys.