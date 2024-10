L’Inter saluta De Vrij: “Già scelto il sostituto”

Subito dopo Ungheria-Olanda, Stefan de Vrij è stato chiaro sul suo futuro all’Inter. Il difensore centrale ha manifestato la voglia di rimanere anche dopo la scadenza contrattuale, ma di fatto ha passato il pallone nella metà campo del club, tenuto a decidere sull’eventuale permanenza dopo il 30 giugno 2025.

Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter sarebbe però orientata a salutare entrambi i difensori centrali in scadenza, ovvero lo stesso De Vrij e Francesco Acerbi, anche in ottica di ringiovanimento del reparto: a febbraio il primo compirà 33 anni, il secondo 37.

In più, il quotidiano romano aggiunge il nome già individuato come nuovo centrale, ovvero Jaka Bijol dell’Udinese. Sloveno classe 1999, non ha brillato nell’ultimo incrocio contro l’Inter in campionato, ma Giuseppe Marotta e Piero Ausilio rimangono convinti delle sue qualità: lo seguono da tempo e la prossima estate potrebbero sferrare l’assalto. Per prelevarlo dai friulani servono almeno 15 milioni di euro.