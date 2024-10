De Vrij AVVISA l’Inter: “Il mio futuro? Fosse per me resterei”

Intervistato dai microfoni di Sport Mediaset al termine di Olanda-Ungheria, Stefan De Vrij non ha parlato solo del match di Nations League, ma si è soffermato anche sulla stagione dell’Inter e sul suo futuro, visto il suo contratto in scadenza nel giugno del 2025.

Queste le sue parole:

PARTITE INTER – “Prossime gare dell’Inter? Bisogna pensare una partita alla volta, senza guardare troppo avanti. Ora penso alla Germania”.

RIVALI SCUDETTO – “Rivali più pericolose per lo Scudetto? Non mi piace parlare così e vedo tante squadre rafforzate. Noi guardiamo a noi stessi e pensiamo a vincere tutte le partite. L’obiettivo è quello di vincere il campionato, ma anche in Champions guardiamo passo passo”.

FUTURO – “Fosse per me, resterei ancora all’Inter, ma serve calma. Per ora mi concentro su questa stagione e poi si vedrà”.