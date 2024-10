Dimarco nuovo leader della Nazionale: “E’ il nostro Roberto Carlos”

Dopo essersi lasciato alle spalle uno sfortunato Europeo, Federico Dimarco sembra essere diventato un vero leader anche della Nazionale Italiana. Dopo l’incredibile gol messo a segno il mese scorso contro la Francia, il terzino dell’Inter si è ripetuto giovedì sera contro il Belgio con due giocate da fuoriclasse.

Oltre all’assist per la rete di Cambiaso, l’esterno nerazzurro ha confezionato l’azione del raddoppio con un’apertura tagliente che in pochi al mondo sono in grado di calibrare. Una giocata che ha estasiato il popolo azzurro e che fa sorridere Luciano Spalletti in vista del futuro. Tra i principali commenti delle ultime ore, va segnalato soprattutto il paragone del Corriere dello Sport che questa mattina ha definito Dimarco come il Roberto Carlos italiano.

Così il quotidiano sportivo: “Roba da rifinitori e di rara bellezza balistica. Velocità di pensiero e di esecuzione. Federico Dimarco è un regista decentrato. Crea gioco e occasioni. Sinistro fatato e sprint da centrometrista. È il nostro Roberto Carlos. Del brasiliano che incantava con Selecao e Real Madrid non ha la stessa potenza e pericolosità sui calci di punizione, che pure divide con Calhanoglu in maglia interista, ma lo ricorda per modalità di gioco e di corsa, forse anche per il fi sico tozzo e la statura non eccessiva. Di sicuro Dimarco è un fuoriclasse del ruolo e può reggere, fatte le debite proporzioni, il paragone”.