Non solo David, nuovo BOMBER per l’attacco dell’Inter

Il nome di cui si è più parlato sul mercato dell’Inter in queste ultime settimane è, giustamente, quello di Jonathan David. Questo perché l’attaccante canadese non ha rinnovato il suo contratto con i Lille e al termine della stagione potrà lasciare il club francese a parametro zero.

Un obiettivo che dalle parti di Viale della Liberazione convince proprio tutti, non solo per le innegabili capacità offensive. L’attaccante è infatti un classe 2000 e rientra perfettamente nei parametri fissati da Oaktree. Il nordamericano, inoltre, sarebbe un buon colpo anche in termini commerciali poiché consentirebbe all’Inter di essere sempre più presente Oltreoceano.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, quello di David non è l’unico nome in agenda per la prossima estate. L’Inter, infatti, si troverà a dover rimpiazzare ben due calciatori, entrambi in scadenza di contratto: Arnautovic e Correa. Ecco quindi che insieme al canadese potrebbe arrivare un altro giovane attaccante.

Sono due i baby bomber in lizza che l’Inter sta pensando di riportare a casa: Sebastiano e Pio Esposito. Un affare di famiglia a tutti gli effetti, considerato che i due fratelli saranno in gioco per una sola maglia. Il classe 2002 sta facendo benissimo a suon di gol con la maglia dell’Empoli. Il fratello minore, classe 2005, ha già segnato 4 reti con lo Spezia in questo avvio di stagione.

Daniel Maldini rimane invece come possibile outsider in questa corsa. Il fantasista del Monza ha caratteristiche diverse, più da suggeritore e seconda punta che da goleador. Non è escluso che l’Inter possa comunque puntare sull’ex Milan per aggiungere caratteristiche diverse al reparto offensivo di Simone Inzaghi.