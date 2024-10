Infortunio Thuram dopo il forfait: come sta la caviglia

In seguito all’allarme lanciato nei giorni precedenti da Didier Deschamps dal ritiro della Francia, nelle scorse ore sono arrivati nuovi aggiornamenti in casa Inter in merito alle condizioni di Marcus Thuram. Dopo un duro colpo ricevuto alla caviglia nel match vinto contro il Torino, infatti, l’attaccante si era trascinato dietro un po’ di fastidio che gli ha impedito di prendere parte alla gara di Nations League contro Israele.

Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, dopo aver svolto un lavoro personalizzato nei primi giorni di ritiro con la selezione, nella giornata di ieri Thuram ha ripreso finalmente ad allenarsi in gruppo insieme ai compagni. Una buona notizia per l’Inter e per la Nazionale Francese in vista della gara di lunedì sera contro il Belgio in cui Tikus partirà con ogni probabilità dal primo minuto.