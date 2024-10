Allarme su Thuram: l’annuncio fa tremare l’Inter

Nonostante il problema avvertito alla caviglia per un colpo piuttosto duro incassato in occasione del match contro il Torino, Marcus Thuram ha regolarmente risposto alla chiamata della Nazionale Francese. Le condizioni del centravanti dell’Inter, però, vengono costantemente monitorate dallo staff medico della selezione transalpina.

Gli esami eseguiti ad inizio settimana fortunatamente non hanno evidenziato alcuna lesione, ragion per cui Tikus non ha lasciato il ritiro della sua nazionale. L’attaccante, però, sta tutt’altro che bene, come rivelato nelle scorse ore dal ct Didier Deschamps: “Sì, Marcus ha ancora un po’ di fastidio e si allenerà a parte. Vediamo se giocherà, in questo momento è in dubbio”.

In occasione del match di questa sera contro Israele è dunque probabile che Thuram possa rimanere in panchina per non correre alcun rischio. Anche perché lunedì è in programma un altro match di Nations League contro il Belgio e per la Francia sarà fondamentale recuperare il forte attaccante dell’Inter.