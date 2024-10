Odissea Lautaro con l’Argentina: paura in ritiro per l’uragano

Sta provocando paura, danni e diverse vittime l’uragano Milton che da ore sta mettendo in ginocchio la Florida. Arrivato durante la scorsa notte, è stato preceduto da 19 tornado, pioggia e raffiche di vento a oltre 120 miglia orarie.

Un uragano che ha creato parecchio scompiglio anche all’interno del ritiro della Nazionale Argentina, rimasta a lungo ferma a Miami. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez e compagni hanno vissuto momenti di grande ansia in attesa di capire se sarebbe stato possibile viaggiare verso il Venezuela per il match di qualificazione al Mondiale 2026.

Solamente nella serata di ieri, la selezione albiceleste ha ricevuto il via libera per affrontare quella che si è trasformata in una vera Odissea. Dall’aeroporto di Fort Lauderdale la nazionale ha prima raggiunto Barranquilla in Colombia, penultima tappa del viaggio che si è concluso a Maturina, a 500 chilometri da Caracas. Questo perché, oltre ai disagi legati all’uragano Milton, la legge statunitense non consente voli diretti dagli USA verso il Venezuela.