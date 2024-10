Al City con Guardiola come sostituto di Rodri: Barella ha già deciso

Si avvicina giorno dopo giorno il ritorno in campo di Nicolò Barella dopo l’infortunio rimediato nel derby con il Milan. Il centrocampista sardo si è allenato anche nei giorni di riposo ad Appiano Gentile e dalla prossima settimana tornerà regolarmente in gruppo.

Nel frattempo, del suo nome di recente si è anche discusso in ottica mercato. Questo perché in Inghilterra hanno inserito il profilo del centrocampista dell’Inter nella lista stilata dal Manchester City in cui figurano tutti i possibili sostituti di Rodri graditi a Pep Guardiola in vista del mercato di gennaio.

A tal proposito, questa mattina La Gazzetta dello Sport ha ricordato che proprio da Manchester due estati fa era arrivata una richiesta d’informazione negli uffici di Viale della Liberazione proprio nei confronti di Barella da parte del City. Se in quel caso la chiusura da parte del nazionale italiano era stata netta, a maggior ragione – dopo il fresco rinnovo del contratto fino al giugno 2029 – davanti ad un nuovo assalto l’ex Cagliari non cambierebbe di una virgola la sua posizione.

Con l’ultimo prolungamento che ha fatto di lui uno dei calciatori più pagati all’interno dello spogliatoio, Barella ha scelto chiaramente di volersi legare quasi a vita ai colori nerazzurri. Simbolo e leader dell’Inter negli ultimi anni, sarà ancora il faro del centrocampo per tante altre stagioni per buona pace di Pep…