Barella mette il turbo: ecco quando torna dall’infortunio

Per uno come Nicolò Barella abituato durante la sosta a faticare con la maglia della Nazionale, era quasi impensabile poter ‘accettare’ i giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi ai suoi calciatori dopo l’ultima vittoria interna contro il Torino.

Per questo motivo, e per smaltire la distrazione al retto femorale della coscia destra, il centrocampista dell’Inter si è comunque presentato negli ultimi giorni Appiano Gentile per velocizzare il recupero dall’infortunio. Un duro lavoro che lo sta decisamente ripagando, visto che il fastidio alla coscia è già alle spalle e che è stata fissata la data del rientro in gruppo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la prossima settimana è infatti previsto il ritorno ad allenarsi con i compagni ed è dunque altissima la probabilità di riaverlo a totale disposizione in vista del match contro la Roma al ritorno dalla pausa.