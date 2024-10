Skriniar-Juventus, il tradimento all’Inter è totale

Ha del clamoroso la notizia che riguarda il possibile ritorno in Italia di Milan Skriniar. Da idolo della tifoseria nerazzurra, l’ex centrale dell’Inter potrebbe diventare il rivale numero uno qualora andasse in porto l’indiscrezione circolata nelle ultime ore.

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la Juventus si è messa in testa di voler fare un tentativo a gennaio per riportarlo in Serie A. A causa dell’infortunio al crociato di Gleison Bremer, Cristiano Giuntoli sta infatti cercando un nuovo difensore nel mercato di riparazione da aggiungere alla rosa di Thiago Motta.

Qui entra in gioco l’idea che porta a Skriniar, ai margini del Paris Saint Germain come dimostra il pochissimo minutaggio. Per via dell’ingaggio da 10 milioni di euro e considerato che la Juventus non avrà budget per operazioni costose, l’affare si potrà fare solamente in prestito con la partecipazione dei francesi al pagamento dell’ingaggio.

Da capire se il Psg sarà però disposto ad cedere a delle condizioni così vantaggiose per lasciar partire in prestito il flop ex Inter.