Il primo vero COLPO dell’Inter senza Decreto Crescita

L’annuncio della mancata proroga del Decreto Crescita cambiato definitivamente le strategie dei club di Serie A, riducendo la possibilità di fare grandi investimenti dall’estero, come avvenuto in passato. Tra questi c’è anche l’Inter, che più volte aveva usufruito di questa agevolazione.

La notizia, pertanto, avrà degli effetti immediati sulle strategie di calciomercato del club nerazzurro. Uno di questi potrebbe essersi già visto nelle ultime settimane. Si tratta della trattativa per il rinnovo di Denzel Dumfries.

L’accordo con il giocatore non sembra più essere in discussione, eppure la scorsa primavera la trattativa sembrava essersi arenata in modo quasi definitivo. A cambiare le carte in tavola potrebbe esserci stata proprio questa situazione legata al Decreto Crescita.

Sebbene l’ufficialità della mancata proroga è arrivata solo negli ultimi giorni, è pensabile che l’Inter avesse già subodorato questa possibilità e deciso così di non farsi cogliere impreparata. Così si potrebbe spiegare il riavvicinamento con Dumfries. L’Inter sarebbe stata spinta ad accelerare per il rinnovo, consapevole del fatto che un giocatore di quel livello a certe cifre, senza Decreto Crescita, sia difficile da trovare.