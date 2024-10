Infortunio Valentin Carboni e prestito interrotto: cosa succede adesso

Ieri sera dalle parti di Viale della Liberazione è giunta la peggiore delle notizie possibili: la Federcalcio Argentina ha infatti informato l’Inter della rottura del crociato riportata da Valentin Carboni durante un allenamento della selezione albiceleste.

Per l’attaccante in prestito al Marsiglia la stagione si è praticamente conclusa con diversi mesi di anticipo. A questo punto, come ipotizzato anche da La Gazzetta dello Sport, è probabile che i due club decidano di interrompere il prestito a gennaio e consentire al classe 2005 di completare a Milano la rieducazione post intervento.

Va ricordato che Valentin Carboni aveva lasciato il club nerazzurro la scorsa estate in prestito per un milione di euro, più 36 in caso di riscatto del Marsiglia che a questo punto non verrà più esercitato.