Tegola Carboni, UFFICIALE: rottura del crociato e stagione finita

Bruttissime notizie per l’Inter dal ritiro della Nazionale Argentina. Come diffuso nella serata di ieri, infatti, Valentin Carboni ha riportato la rottura del legamento crociato. L’attaccante classe 2005 di proprietà dell’Inter era in prestito al Marsiglia che a questo punto rinuncerà al diritto di riscatto fissato sui 36 milioni di euro. Stagione praticamente finita per il talentuoso fantasista argentino che sperava quest’anno di potersi consacrare in Francia.

Questo il comunicato ufficiale del Marsiglia: “Infortunatosi durante l’allenamento con la nazionale argentina, Valentín Carboni soffre di una distorsione al legamento crociato del ginocchio sinistro. Il giocatore verrà presto operato e seguirà un protocollo terapeutico idoneo. L’Olympique Marsiglia gestirà al meglio i prossimi giorni con Valentín, la sua famiglia e l’FC Internazionale e gli augura una pronta guarigione affinché possa tornare in campo il più presto possibile”.