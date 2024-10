Caso Inzaghi, Spalletti STRONCATO: “Si dovrebbe vergognare”

L’attacco di Luciano Spalletti all’indirizzo di Simone Inzaghi è diventato il tema del giorno in casa Inter. A causa delle parole spese nei confronti del collega, il commissario tecnico della Nazionale Italiana ha ricevuto nelle ultime ore diversi critiche tra cui quella dell’ex calciatore Fulvio Collovati.

Per ultima, in diretta su Sportitalia, anche il noto giornalista Michele Criscitiello ha condannato apertamente le parole dell’allenatore ex Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “A livello di comunicazione è zero, non sa quando parlare, non sa quando deve stare zitto e non sa portare rispetto ai colleghi in una cosa così grave e così delicata. Per le sue dichiarazioni si dovrebbe, a livello sportivo, vergognare. Dovrebbe avere i buonsenso di stare zitto. Innanzitutto nel calcio vergini non ne conosco, poi se Spalletti è un santo gli chiedo scusa, parlo dell’allenatore e non dell’uomo”.