Spalletti pizzica Inzaghi: “Mai avute certe chiamate all’Inter. So riattaccare”

A poche ore dalla partita con il Belgio, il commissario tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni Rai dell‘indagine sulle curve di Inter e Milan, soffermandosi sulle chiamate ricevute da Simone Inzaghi.

Queste le parole del ct:

“Posso raccontare quanto ho vissuto io nell’esperienza di Milano. Non mi sono mai trovato a che fare con queste situazioni, anzi posso ampliare all’intera mia carriera. Non è mai successo che qualcuno mi abbia telefonato per queste cose. L’ho trovata una cosa nuova, mi ha sorpreso. Non lo so quali siano stati i rapporti precedenti. Uno ti telefona, non lo conosci, non ci hai mai avuto a che fare e penso sia difficile poterci scambiare parole. Io rispondo a tutti, anche ai numeri che non conosco, però poi so riattaccare e so continuare la conversazione con chi mi telefona”,