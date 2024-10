Tutto sul mercato dell’Inter: colpi a zero, nomi caldi e chi rischia

Ci troviamo in questo momento in una fase di analisi e transizione del calciomercato in casa Inter. Alle spalle ci siamo infatti lasciati una finestra in cui il club nerazzurro si è mosso più che altro per puntellare un organico già molto forte, ma che per affrontare tutte le competizioni di questa stagione avrà bisogno di fare affidamento su più calciatori di livello rispetto al passato.

Come prefissato ai nastri di partenza, a Simone Inzaghi è stata consegnata una rosa con almeno due calciatori per reparto con due fuori programma: la permanenza di Joaquin Correa come quinto attaccante in assenza di proposte concrete, e l’arrivo sul gong di Tomas Palacios per far fronte all’assenza di Buchanan nei primi due mesi di stagione. Non è dunque un caso se proprio i due argentini non sono stati inseriti nella lista Champions dal tecnico piacentino.

Calciomercato Inter, chi rischia la cessione

In vista del prossimo anno, sono otto i calciatori dell’Inter che andranno in scadenza di contratto il 30 giugno 2025. Tra questi, è in via di definizione il rinnovo di Denzel Dumfries, mentre con ogni probabilità verrà attivata l’opzione per il prolungamento al 2026 presente sul contratto di Yann Sommer. Chi ha poi speranze di rimanere è il terzo portiere Raffaele Di Gennaro, così come Matteo Darmian che ha iniziato la nuova annata come il vero titolare della corsia di destra.

In bilico Stefan de Vrij e Francesco Acerbi: l’impressione è che almeno uno tra i due possa andar via a fine anno a costo zero. Nessuna chance, invece, per Marko Arnautovic e Joaquin Correa: l’Inter ha tentato invano di piazzarli in uscita nell’ultimo mercato e difficilmente cambierà idea da qui a fine stagione. Sono questi quattro, dunque, a rischiare seriamente di rimanere fuori dall’Inter del futuro.

Calciomercato Inter, big a rischio

Oltre ai calciatori in scadenza, l’Inter dovrà guardarsi anche da possibili assalti ai propri gioielli. La scorsa estate, ad esempio, ad un certo punto si pensava che l’assalto del Bayern Monaco a Calhanoglu potesse portare via il regista turco. Per la prossima, invece, sono soprattutto tre i big che potrebbero portare delle super offerte al club nerazzurro.

Il primo è Yann Bisseck, sempre più nel mirino dei top club dopo aver conquistato la titolarità nelle ultime giornate. La giovane età e le impressionanti caratteristiche fisiche, fanno di lui uno dei difensori più appetibili sul mercato. Discorso diverso per Davide Frattesi che potrebbe considerare l’addio qualora non aumentasse il suo minutaggio. Già la scorsa estate il suo agente aveva chiesto un confronto alla dirigenza nerazzurra chiedendo rassicurazioni sotto questo aspetto, mentre Roma e Juventus si apprestavano a chiedere informazioni sull’ex Sassuolo.

L’ultimo nome è quello di Marcus Thuram. L’attaccante francese ha una clausola rescissoria che sfiora i 90 milioni di euro ed è entrato nel mirino del Paris Saint Germain. Dinnanzi al pagamento della stessa, il club francese potrebbe trattare direttamente con l’attaccante bypassando l’Inter. Anche la volontà del centravanti, che a Milano ha raggiunto il livello più alto della sua carriera, potrebbe risultare decisiva.

Infine, anche se non viene considerato un titolare, a questo elenco si aggiunge Asllani. Il centrocampista classe 2002 non ha mai davvero convinto come erede di Calhanoglu per il centrocampo dell’Inter. E le attenzioni sempre più forti dei nerazzurri per Bernabé, generano ulteriore pressione intorno alle prestazioni dell’albanese.

Calciomercato Inter, i colpi a zero

Da specialista nei colpi a parametro zero, l’Inter ha già da tempo un elenco di calciatori su cui poter investire per la prossima estate. Il primo nome sulla lista è ovviamente quello di Jonathan David, attaccante classe 2000 di proprietà del Lille.

Un altro Jonathan che ai nerazzurri piace da matti è Tah, centrale tedesco che ha dichiarato di aver deciso di non rinnovare e lasciare di conseguenza il Bayer Leverkusen a costo zero al termine di questa stagione. Da non scartare, infine, altri due difensori su cui il club nerazzurro è stato accostato negli ultimi mesi: Olivier Boscagli e Danilho Doekhi.

Calciomercato Inter, i nomi caldi in entrata

Oltre al capitolo dei parametri zero, l’intenzione dell’Inter è quella di investire non solo per rinforzarsi ma anche per ringiovanire una delle rose più anziane di tutto il campionato italiano. In difesa, ad esempio, due opzioni che arrivano dalla Serie A portano a Jaka Bijol dell’Udinese, oppure Giorgio Scalvini alle prese con il recupero dall’infortunio al crociato.

Altri due nomi nei radar del club nerazzurro sono quelli di Warren Bondo e Adrián Bernabé. Lo spagnolo del Parma, in particolare, viene visto come un possibile erede di Calhanoglu nel caso in cui andasse via Asllani. Infine, nel reparto avanzato, l’Inter sta seguendo Daniel Maldini e Giacomo Raspadori. Entrambi giovani ed italiani, sono apprezzati per le capacità tecniche che andrebbero ad aggiungere all’attacco nerazzurro.