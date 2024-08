Se la sessione estiva di calciomercato in corso che si avvia alla conclusione è stata caratterizzata dalla stabilità e dal mantenimento quasi totale della rosa, la situazione nel 2025 potrebbe cambiare diametralmente per l’Inter. Il 30 giugno del prossimo anno, infatti, ci sono ben 8 calciatori che vanno in scadenza contrattuale e il club nerazzurro sarà chiamato a prendere diverse decisioni. Inevitabilmente, però, ci saranno alcuni scossoni nella rosa.

Inter, calciatori in scadenza nel 2025

Partiamo dalla situazione portieri, reparto che ha accolto da poche settimane Josep Martinez dal Genoa. Tutti e due gli altri estremi difensori dell’Inter, ovvero Yann Sommer e Raffaele Di Gennaro, vedranno il vincolo scadere fra un anno. Con un dettaglio da non tralasciare: sullo svizzero i nerazzurri hanno in mano un’opzione di rinnovo automatico fino al 2026.

La situazione difensori è molto delicata, visto che entrambi i centrali attualmente a disposizione di Simone Inzaghi hanno il contratto in scadenza nel 2025. Francesco Acerbi e Stefan de Vrij non hanno ancora avviato le discussioni per un prolungamento ma – secondo il Corriere dello Sport – almeno uno dei due potrebbe rimanere a Milano. Su di loro pesa anche il fattore età, visto che l’italiano a febbraio compirà 37 anni, mentre l’olandese toccherà i 33 nel febbraio 2025.

Sugli esterni, le scadenze imminenti riguardano Matteo Darmian e Denzel Dumfries. Se sul primo si faranno valutazioni legate all’età e al rendimento in campo, la situazione relativa al secondo è più scottante. L’ex Psv dialoga da tempo con i dirigenti nerazzurri di un possibile rinnovo a 4 milioni netti, ma per il momento non si è ancora arrivati alla fumata bianca. Non è da escludere totalmente, allora, l’ipotesi di un addio a parametro zero.

In attacco, la strada sembra già tracciata: Marko Arnautovic e Joaquin Correa saluteranno fra un anno. Si tratta di due giocatori per i quali, in caso di offerte, l’Inter avrebbe ascoltato già in questa sessione estiva. Sull’argentino, in particolare, rimane da non escludere una cessione last-minute subito.

C’è poi un altro giocatore che potrebbe essere svincolato fra un anno, anche se il suo contratto scade nel 2026: si tratta di Henrikh Mkhitaryan. Al momento del suo rinnovo, sul finire del 2023, è stata siglata un’intesa che prevede la possibilità di rescindere con un anno d’anticipo pagando una penale. La decisione sarà difficile e dipenderà anche da come andrà questa stagione, ma in questo contesto c’è da evidenziare il possibile ritorno di Giovanni Fabbian dal Bologna: l’Inter può riportarlo a casa pagando 12 milioni nel 2025 con l’opzione di riacquisto, dopo averlo ceduto un anno fa per 5 milioni.