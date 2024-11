I TRE nomi sul mercato dell’Inter se parte Asllani

Per Kristjan Asllani è giunto il tempo di dimostrare di essere all’altezza di un grande club come l’Inter. Dal centrocampista albanese ci si aspetta infatti una risposta di personalità già a partire dalla trasferta di sabato contro il Verona: una gara in cui, a fronte delle condizioni dubbie di Calhanoglu, l’ex Empoli dovrebbe partire dal primo minuto.

Qualora Asllani non dovesse convincere Inzaghi da qui ai prossimi mesi, invece, il club comincerà a valutare seriamente un possibile addio. A tal proposito, sono tre i nomi sul taccuino dell’Inter che secondo Calciomercato.com potrebbero essere presi in considerazione nel ruolo di vice Calhanoglu.

Tre profili di grande talento che militano nel campionato italiano e che sono già stati accostati all’Inter sul mercato: Samuele Ricci. Adrian Bernabé e Reda Belahyane. Tre calciatori perfetti per il ruolo ricercato dai nerazzurri che da questo momento in avanti metteranno grande pressione sulle prossime prestazioni di Asllani.