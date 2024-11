Correa libera il nuovo colpo dell’Inter: “Ci sono contatti”

Il mercato di gennaio dell’Inter ruoterà intorno ad un nome in particolare in uscita. Stiamo parlando di Joaquin Correa, l’argentino rimasto in rosa la scorsa estate in assenza di offerte concrete arrivate al club nerazzurro. Negli ultimi giorni, si è aperto nuovamente qualche spiraglio intorno alla sua partenza a sei mesi dalla scadenza del contratto con l’Inter.

Solamente una sua cessione, come riferito da Gian Luca Rossi sul suo canale Youtube, darebbe ai nerazzurri una minima possibilità di ritornare su Chiesa. L’esterno italiano, infatti, non sta trovando spazio al Liverpool e potrebbe partire nuovamente in prestito sul mercato di gennaio.

Così il giornalista: “I contatti con i procuratori di Chiesa da parte di Ausilio e Marotta ci sono stati, ci sono e ci saranno ancora. Ma mi sembra ipotesi di fanta mercato, bisogna trovare lo spazio salariale innanzitutto per gennaio. A parte che nel 3-5-2 lo vedo solo come seconda punta, per questo lo ricollego a Correa. Con tutti questa catena di infortuni, faccio l’esempio del Torino che sta cercando un attaccante, magari si può cercare un accordo con l’Inter. Sono tutte cose temporanee, così come Chiesa all’Inter. E’ l’unico modo per creare spazio salariale a gennaio per Chiesa all’Inter, indipendente dalla collocazione tattica”.

Lo stesso Rossi, però, ha sollevato non poche perplessità su questa doppia operazione: “A me risulta che a gennaio l’Inter non voglia fare grandi cose. Ma è anche vero che se si presenteranno della occasioni, Marotta vorrà provarci. I procuratori di Chiesa stanno spingendo per un rientro anche temporaneo in Italia”.