Calhanoglu salta l’allenamento: le ultime dal ritiro della Turchia

Le condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu stanno tenendo in apprensione tutto il mondo Inter nelle ultime, con il giocatore che è rimasto a disposizione della Turchia e che domani partirà con il resto dei compagni per affrontare in trasferta il Montenegro.

Calhanoglu ha già iniziato le terapie per il problema all’adduttore dopo gli esami di ieri, ma, dome riportato dalla fonte turca NTV Spor, non ha partecipato all’allenamento di oggi della squadra di Vincenzo Montella.

Improbabile, dunque, un suo utilizzo nella gara di domani, con l’Inter che continuerà a monitorare il suo infortunio, prima di riaverlo ad Appiano Gentile per fare nuovi esami.