REBUS Dumfries: ecco perché Inzaghi non si fida al 100% di lui

L’ultima ottima partita con la maglia dell’Olanda (gol e assist) ha riacceso il dibattito attorno alle prestazioni di Denzel Dumfries, che all’Inter fatica ancora oggi ha ritagliarsi un posto fisso da titolare, nonostante nelle ultime settimane il suo impiego sia diventato più consistente.

Ne parla in modo approfondito il Corriere dello Sport, che tenta di spiegare i motivi per i quali Inzaghi continua a non fidarsi ciecamente di lui, preferendogli ancora Darmian in determinati contesti. Gli esempi principali sarebbero gli ultimi big match contro Juventus e Napoli: tanta incisività offensiva, ma anche evidenti sviste in difesa.

Contro i bianconeri, l’olandese si è guadagnato un rigore ed è, anche andato a segno, ma avendo sulla coscienza le due reti di Yildiz che hanno costretto i nerazzurri al pareggio. Contro la squadra di Conte idem: la scaltrezza nel subire il fallo di Anguissa, fa il pari con una marcatura ingenua sul gol di McTominay.