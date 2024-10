Osservatori a Milano per Thuram: offerta da 90 milioni, Inter ko

E’ stato il bomber inaspettato di questo inizio di stagione Marcus Thuram con 7 reti segnate nelle prime 7 giornate di campionato. L’attaccante francese ha realizzato ben due doppiette ed una tripletta, quest’ultima arrivata nell’ultimo turno di Serie A contro il Torino e decisiva per i tre punti conquistati in classifica.

Dinnanzi alla consacrazione del centravanti dell’Inter, comprensibilmente si è risvegliato intorno a lui un certo interesse da parte di parecchi top club. Tra questi, come riportato da Calciomercato.com, anche il Paris Saint Germain. Anche se al momento non si registra alcun approccio concreto, va segnalato che diversi osservatori sono stati avvistati nelle ultime settimane in Italia a visionare le prestazioni di Thuram.

Com’è noto, esiste una clausola rescissoria molto alta che permetterebbe a qualsiasi club di bypassare l’Inter e poter trattare con il calciatore. Una cifra che si aggira intorno ai 90 milioni di euro: qualora questa venisse offerta per l’attaccante, il Psg potrebbe discutere i contorni dell’affare direttamente con Thuram mentre il club nerazzurro rimarrebbe ad osservare senza avere la possibilità di intervenire.