Bordata contro Spalletti: “Attacco a Inzaghi inopportuno”

Hanno fatto scalpore le dichiarazioni pronunciate nella giornata di ieri da Luciano Spalletti in riferimento al comportamento di Simone Inzaghi nella vicenda intorno alla quale si è sviluppata l’inchiesta della Procura di Milano sulle curve di Inter e Milan.

A riprendere il commissario tecnico della Nazionale Italiana, ci ha pensato questa mattina l’ex calciatore Fulvio Collovati. Intervenuto dal Festival dello Sport, l’ex nerazzurro ha catalogato come ‘inopportune’ le parole uscite dalla bocca di Spalletti, specialmente perché nei confronti di un collega.

Queste le sue parole sull’argomento: “Discorso molto delicato. Ai nostri tempi non succedeva, ma non è che io personalmente non conoscessi i personaggi delle curve, non avevi rapporto. E’ questo il problema: avere rapporti o non avere rapporti. Vengono, contestano quando le cose non vanno bene. Sai chi sono, si fanno sentire, a volte per forza di cose sei costretto ad incontrarli. Al di là di quel rapporto lì, finiva tutto”.

Sull’attacco di Spalletti, infine, Collovati è stato netto: “La frase di Spalletti l’ho trovata fuori luogo tra colleghi, inopportuna, non mi è piaciuta. ‘Io riattacco’: mi è sembrata un po’ troppo leggera come dichiarazione. Forse magari voleva anche scherzare, non lo so, ma nei confronti di un collega, Simone Inzaghi, che mi rifiuto di pensare che avesse rapporti diretti con determinati personaggi, è chiaro che lo metti in difficoltà. Detto questo non esiste solo a Milano, esiste dappertutto nel mondo del calcio”.