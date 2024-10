Perché Jonathan David NON può arrivare all’Inter a gennaio

Si è discusso tantissimo specialmente nell’ultimo periodo di Jonathan David sul calciomercato dell’Inter. Non è un mistero che l’attaccante, in scadenza di contratto a fine stagione con il Lille, sia uno degli obiettivi principali fissati sull’agenda nerazzurra a costo zero per la prossima estate.

La concorrenza nei confronti del centravanti canadese è però elevata, così come il rischio che il classe 2000 possa partire con sei mesi di anticipo nel mercato di gennaio. Questo scenario avverrebbe solamente nel caso in cui un club si presentasse davanti al Lille con un’offerta convincente, dando l’opportunità ai francesi di remunerare la cessione del calciatore.

L’Inter, come sappiamo, non sembra avere alcuna intenzione di intervenire sul mercato in entrata a gennaio. Innanzitutto perché in avanti Simone Inzaghi conta già cinque attaccanti, tra cui Arnautovic e Correa che il prossimo giugno andranno in scadenza di contratto. Considerate le difficoltà incontrate dai nerazzurri e reperire offerte per i due centravanti, il reparto avanzato con ogni probabilità non subirà variazioni nel corso della stagione.

La vera ragione che impedirà all’Inter anche solo di tentare il colpo anticipato a gennaio, riguarda l’impossibilità per il club nerazzurro di tesserare altri extracomunitari in questa stagione. Statunitense naturalizzato canadese, David avrebbe infatti bisogno di uno slot a disposizione per essere tesserato. L’Inter quest’anno ha già aggiunto alla propria rosa Mehdi Taremi e Tomas Palacios, occupando i due posti consentiti per ogni stagione senza vincolo di cessione.

L’iraniano ha infatti compiuto i cinque anni di permanenza previsti dalla legge portoghese per ottenere la cittadinanza solamente lo scorso 23 luglio e per questa ragione è tesserato come extracomunitario. Dalla prossima stagione, stando al nuovo regolamento, l’Inter avrà a disposizione altri due slot e potrà eventualmente accogliere senza alcuna cessione David a parametro zero.