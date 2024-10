David, la Juve prova il sorpasso all’Inter: “Piazza graditissima”

L’Inter ha messo nel mirino Jonathan David come possibile acquisto in attacco nel prossimo calciomercato estivo, ma la concorrenza è destinata ad aumentare sia in Serie A che all’estero. Lo status di parametro zero del canadese che si svincolerà dal Lille, infatti, fa gola a diversi club.

Per quanto riguarda il nostro campionato, la principale rivale dei nerazzurri è – come di consueto – la Juventus. Ai bianconeri serve un’alternativa credibile a Dusan Vlahovic, visto che Arkadiusz Milik ancora non si è visto e in ogni caso sembra destinato a salutare nell’estate 2025.

Secondo il Corriere dello Sport, Cristiano Giuntoli è attento da molto tempo alla situazione di David e per quest’ultimo Torino sarebbe una piazza graditissima, anche se il trascorrere del tempo fa aumentare il rischio di un’asta spietata per il classe 2000. L’unico dubbio in casa juventina è legato alle caratteristiche del giocatore, che forse non è adatto a sostenere in solitaria tutto il peso dell’attacco, considerato il 4-2-3-1 utilizzato dal tecnico Thiago Motta.

David potrebbe essere più a suo agio in un attacco a due, assetto indiscutibile per Simone Inzaghi. E all’Inter si integrerebbe bene con Lautaro Martinez, Marcus Thuram o Mehdi Taremi, i tre attaccanti che i nerazzurri vogliono confermare in rosa. A partire saranno invece Marko Arnautovic e Joaquin Correa, che andranno in scadenza: per questo Marotta e Ausilio vogliono regalare una nuova punta al tecnicop piacentino.