Retroscena Gazzetta: “Com’è andata la telefonata Inzaghi-Spalletti”

Il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, ha telefonato nella giornata di ieri al tecnico nerazzurro Simone Inzaghi dopo le parole di giovedì scorso che erano sembrate una frecciata inequivocabile verso il piacentino e un riferimento all’inchiesta sugli ultras di Inter e Milan. Oggi La Gazzetta dello Sport svela a grandi linee il contenuto della conversazione fra i due.

Spalletti ha spiegato al collega di essere molto dispiaciuto per come le sue parole fossero state interpretate e di aver fatto un discorso in linea generale, non rivolto a Inzaghi. Nessuna scusa da parte del toscano, ma un modo per distendere gli animi.

L’allenatore dell’Inter era rimasto notevolmente deluso dalle parole utilizzate da Spalletti e fra i due era calato il gelo. Allo stesso modo, il club di Viale della Liberazione era stupito e perplesso e si era schierato subito al fianco di Inzaghi. I rapporti si sono ristabiliti, la diplomazia ha avuto la meglio ed è un bene per tutti, soprattutto per il toscano che attinge di sosta in sosta – e a piene mani – al blocco Inter.