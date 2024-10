Chi è il giocatore dell’Inter che sta brillando in prestito

Come da consuetudine, sono diversi i giovani dell’Inter che stanno cercando di affermarsi in prestito. Tra questi, ce n’è uno che sta stupendo in modo particolare. Non si tratta di Francesco Pio Esposito, che alla seconda stagione in prestito allo Spezia sta sbocciando in grande stile, ma del fratello.

Dopo diverse esperienze all’estero e in Serie B, Sebastiano Esposito è finalmente sbarcato in Serie A, con l’Empoli che ha deciso di puntare su di lui. E il nuovo allenatore Roberto D’Aversa ha deciso di dargli subito massima fiducia. Ben ripagata: 2 gol e 1 assist, ma soprattutto una continuità di rendimento, quella che ancora non si era mai vista nelle sue precedenti avventure.

Classe 2002, alla prima vera occasione nel massimo campionato, Esposito sembra aver trovato la sua dimensione, tanto che le voci su una sua possibile convocazione nella Nazionale di Spalletti si starebbero facendo più insistenti.

La stagione è ancora lunga, ma, insieme al fratello più giovane, è sicuramente il nerazzurro che più sta impressionando lontano da Milano, sebbene anche altri giovani come Ebenezer Akinsanmiro e Aleksandar Stankovic stiano trovando continuità, rispettivamente alla Sampdoria e al Lucerna.

Poca fortuna, invece, per l’altro Stankovic, Filip, ancora a secco di presenze con il Venezia, così come per Valentin Carboni e Martin Satriano, entrambi incappati in infortuni gravissimi, che potrebbero aver già chiuso la loro stagione.