Lascia il ritiro per infortunio. Ansia Arteta: “Spero niente di grave”

Brutte notizie per Mikel Arteta in queste ore. L’allenatore dell’Arsenal, infatti, potrebbe aver perso per infortunio uno dei suoi giocatori più importanti. Dopo essere stato sostituito nel secondo tempo della sfida con la Grecia, Bukayo Saka ha lasciato il ritiro della Nazionale Inglese.

A parlare del suo problema è stato lo stesso allenatore dei Gunners. Queste le sue parole riportate da TuttoMercatoWeb:

“Lo staff della Nazionale inglese lo sta valutando. Ha sentito un fastidio al bicipite femorale e si è fermato. Speriamo non sia nulla di grave”.

Le condizioni dell’esterno inglese, dunque, non sembrano essere ancora molto chiare e andranno valutate nelle prossime ore. Difficile che Saka possa recuperare per la sfida di Premier League contro il Bournemouth di sabato prossimo.

La speranza di Arteta, però, è quella di non dover rinunciare a lui a lungo in una fase delicata della stagione, che vedrà anche la sfida di Champions League contro l’Inter, a San Siro, il prossimo 6 novembre.