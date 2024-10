Spalletti telefona a Inzaghi. GdS: “Inter sbigottita”

Pochi giorni fa, Luciano Spalletti aveva rilasciato dichiarazioni molto dure in merito alle chiamate tra Simone Inzaghi e i capi ultras della curva dell’Inter. Le sue parole avevano offeso il tecnico nerazzurro e avevano lasciato sbigottito il club, sorpreso da questo attacco gratuito. Tutta il ct avrebbe voluto risolvere la situazione.

Lo racconta La Gazzetta dello Sport, che racconta come Spalletti abbia telefonato a Inzaghi per spiegarsi e per chiarire come non ci fosse alcun tipo di attacco personale nei suoi confronti. L’ex allenatore dell’Inter, infatti, avrebbe spiegato come il suo fosse un discorso di carattere generale. Una chiamata che avrebbe riparato alle ultime ore di gelo tra i due.