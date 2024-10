ALLARME infortuni: un altro titolare rischia di saltare Inter-Juve

Mancano ancora quasi due settimane al Derby d’Italia, ma Inter-Juve è già all’orizzonte per i tifosi di entrambe le squadre. La sfida di San Siro del 27 ottobre, infatti, potrebbe essere un crocevia importante della stagione. Ma alcuni protagonisti potrebbero non essere in campo.

Dopo l’infortunio di Koopmeiners, il cui recupero è ancora da valutare, in casa Juventus arrivano altre brutte notizie a centrocampo per Thiago Motta. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Weston McKennie si sarebbe fermato per infortunio.

Il giocatore è impegnato con la nazionale degli Stati Uniti, ma non ha preso parte all’ultima sfida contro Panama per un problema fisico. Si teme uno stiramento. Se così fosse, McKennie sarebbe costretto a saltare la sfida contro l’Inter.