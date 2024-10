Nessun cambio di programma: l’Inter ha già deciso l’addio

Con l’obiettivo di ritoccare la rosa senza stravolgerla, l’ultima sessione di calciomercato dell’Inter ha visto un numero limitato di movimenti tra entrate e uscite, con anche qualche operazione mancata. Come nel caso dell’attacco, dove gli addii di Arnautovic e Correa non si sono concretizzati come preventivato.

Un tema che tornerà di moda nei prossimi mesi e che riguarderà soprattutto l’argentino. Difatti, se la permanenza dell’austriaco a gennaio non sembra essere in dubbio, tutto il contrario per il Tucu il cui addio è sempre nei piani del club.

Lo scrive calciomercato.com, che specifica come questo potrebbe avvenire già a gennaio se qualcuno si facesse avanti. Uno scenario, tuttavia, non troppo probabile, vista la poca attrattiva suscitata da Correa in estate e le poche occasioni in campo che avrà da qui ai prossimi mesi.

L’ipotesi più realistica, dunque, rimane la permanenza fino alla fine del contratto, a giugno. In ogni caso, ci dovrebbero essere comunque diversi intermediari pronti a proporre l’ex Lazio in giro per il mondo, per trovargli una nuova sistemazione già nel mercato invernale.