Anche Il Milan SFIDA l’Inter per il colpo a zero: “Nuovi contatti”

Come d’abitudine negli ultimi anni, l’Inter si sta muovendo in anticipo in queste settimane per fiutare alcune possibili occasioni a costo zero in vista della prossima estate. I due nomi principali sulla lista sembrano essere Jonathan Tah e Jonathan David. Per entrambi, però, c’è parecchia concorrenza.

Per l’attaccante del Lille, in particolare, l’Inter avrebbe avuto nuovi contatti con l’entourage negli ultimi giorni, come riportato da Matteo Moretto, proprio per cercare di anticipare gli altri club interessati al canadese. E tra questi ora potrebbe esserci anche il Milan.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come i rossoneri non sarebbero del tutto convinti di Abraham, in prestito dalla Roma. Pertanto, si starebbero guardando intorno per un nuovo centravanti e David potrebbe essere il profilo giusto. Fonseca, peraltro, lo ha già allenato proficuamente al Lille.