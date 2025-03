Dopo aver superato brillantemente gli ottavi di finale contro il Feyenoord ottenendo l’accesso diretto al turno successivo, l’Inter ai quarti se la dovrà vedere contro il Bayern Monaco. Match di andata che si disputerà in Germania martedì 8 aprile alle ore 21.00, con ritorno fissato invece per mercoledì 16 aprile ore 21.00 a San Siro.

Biglietti Inter-Bayern Monaco 16 aprile 2025: prezzi e fasi di vendita

Per quanto riguarda Inter-Bayern Monaco di mercoledì 16 aprile, l’Inter ha fissato ben quattro fasi solo online su inter.it/tickets prima di arrivare alla vendita libera. Queste tutte le informazioni necessarie per acquistare un biglietto a partire da giovedì 13 marzo.

FASE 1 – Dalle ore 12:00 di giovedì 13 marzo e fino alla mezzanotte di domenica 16 marzo, tutti gli abbonati Serie A 24-25 potranno confermare il proprio posto di campionato, ad esclusione dei settori riservati alla UEFA (Tribuna Arancio 160/162, Poltroncina Rossa Centrale P, Poltroncina Rossa S, Secondo Arancio Centrale 268/270 e Terzo Rosso Centrale 328/330). Tutti i biglietti saranno caricati sulla propria tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

FASE 2 – Dalle ore 12:00 alle 15:30 di lunedì 17 marzo – per gli abbonati di Tribuna Arancio 160/162, Poltroncina Rossa R – fila 13 e 14, Poltroncina Rossa S, Secondo Arancio Centrale – settore 268 e 270, Terzo Rosso Centrale – settore 328 e 330 – sarà possibile acquistare in esclusiva un posto qualsiasi tra quelli disponibili, considerata l’indisponibilità dei propri posti per le competizioni europee da regolamento Uefa. Anche in questo caso, tutti i biglietti saranno caricati sulla propria tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

FASE 3 – Lunedì 17 e martedì 18 marzo saranno le giornate dedicate alla vendita anticipata per gli abbonati PLUS Serie A 24-25 e i soci Inter Club.

Dalle ore 16:00 di lunedì 17 marzo, tutti gli abbonati PLUS potranno acquistare fino a 4 biglietti per sé e i propri amici interisti, fino alla mezzanotte del giorno successivo.

Dalle ore 12:00 di martedì 18 marzo si aggiungeranno anche i soci Inter Club, che potranno acquistare fino a 4 biglietti – purché tutti soci attivi alla stagione in corso – fino alla mezzanotte o ad esaurimento disponibilità.

FASE 4 – Dalle ore 12:00 di mercoledì 19 marzo, si aggiungeranno i possessori di tessera Siamo Noi attiva e sottoscritta entro il 12/03/2025.

VENDITA LIBERA – La vendita libera si aprirà con la presale riservata ai titolari di carte BPER Mastercard, che dalle 12:00 alla mezzanotte di giovedì 20 marzo potranno acquistare fino a 4 biglietti in esclusiva. L’acquisto potrà essere concluso solo effettuando il pagamento con una carta BPER del circuito Mastercard.

La vendita libera degli eventuali tagliandi residui avrà il via alle ore 12:00 di venerdì 21 marzo, solo online su inter.it/tickets.

Da lunedì 24 marzo, salvo esaurimento, i biglietti saranno in vendita anche presso il punto vendita Inter Store Castello e i punti vendita Vivaticket.

Biglietti Bayern Monaco-Inter settore ospiti 8 aprile 2025: quando escono e prezzi

Per quanto riguarda il match di andata tra Bayern Monaco-Inter del martedì 8 aprile 2025 alle ore 21.00, non sono ancora disponibili le informazioni sui biglietti del settore ospiti dell’Allianz Stadium. Entro le prossime 48 ore sono attesi maggiori dettagli sul sito del club nerazzurro.