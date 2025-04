Inzaghi difende l’Inter in conferenza: “Così mi arrabbio”

Si tratta solo del primo tempo, lo ha ribadito lo stesso Simone Inzaghi, ma la vittoria dell’Allianz Arena nell’andata dei quarti di finale di Champions League ha dato una bella iniezione di autostima all’Inter, a pochi giorni dal discusso pareggio contro il Parma. Battere il Bayern Monaco, che non perdeva in casa in Europa da 4 anni, non è impresa da tutti.

Il tecnico nerazzurro ha voluto sottolinearlo con chiarezza nella conferenza stampa post-partita. Inzaghi ha messo in evidenza la capacità dei suoi ragazzi di andare oltre le difficoltà, legate agli infortuni e alle tante fatiche di questa stagione. Per questo motivo, ha anche evidenziato il suo fastidio per le critiche ricevute dalla squadra dopo il pareggio di sabato scorso.

Simone Inzaghi contro le critiche: le sue parole

Nella conferenza stampa post-partita di Bayern Monaco-Inter, Simone Inzaghi ha difeso la sua squadra dalle critiche ricevute, sottolineando il suo fastidio per gli attacchi contro i suoi giocatori dopo la gara con il Parma.

Queste le sue parole:

“Ci stiamo superando, questa è la verità. Non avevo mai avuto tanti infortuni come in questi ultimi due mesi. Ma vanno fatto i complimenti ai ragazzi, hanno un attaccamento incredibile alla maglia dell’Inter

e vanno oltre la fatica, sono stati commoventi. Mi arrabbio se si parla dei cambi tirando in ballo i ragazzi. Fatelo con me ma lasciate stare i ragazzi. Se siamo arrivati all’8 aprile a giocarci tutto, il merito è della rosa. Di tutta la rosa, qui non esistono riserve, chi entra dopo a volte è decisivo e in altre meno. Ma è

grazie a tutti se siamo qui”.