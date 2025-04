Ansia Dimarco: l’ANNUNCIO sulle sue condizioni

Carlos Augusto è stata una delle sorprese più belle in casa Inter nella sfida contro il Bayern Monaco. All’Allianz Arena, l’esterno nerazzurro ha preso il posto di Federico Dimarco e ha prima innescato il gol dell’1-0, per poi servire anche l’assist per la rete decisiva di Frattesi.

Il brasiliano, pertanto, non ha fatto rimpiangere l’assenza del titolare sulla fascia sinistra, ma è chiaro come le condizioni di Dimarco siano una fonte di grande preoccupazione in casa Inter. Ne ha parlato anche Simone Inzaghi nella conferenza stampa post-partita.

Condizioni Federico Dimarco: le parole di Simone Inzaghi

Federico Dimarco non è partito titolare in Bayern Monaco-Inter e non ha messo piede in campo nemmeno a gara in corso. Una scelta non ususale per Simone Inzaghi, che ha fatto subito venire dei dubbi sulle condizioni dell’esterno nerazzurro.

Queste le parole del tecnico nella conferenza stampa post-partita:

“Dimarco sarà da valutare, voleva rendersi disponibile con il Bayern, ma insieme allo staff medico abbiamo deciso di non rischiarlo stasera. Giocando ogni 3 giorni, bisogna mettere in conto che è meglio perderlo per 2-3 partite che per 7”.