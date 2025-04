Sacchi: “Impresa all’italiana. Inzaghi deve proporre di più”

La grande vittoria dell‘Inter in casa del Bayern Monaco, nell’andata dei quarti di finale di Champions League, è stata commentata ed esaltata da giornalisti ed esperti. Sul tema è intervenuto anche Arrigo Sacchi, che in passato non ha risparmiato critiche al gioco di Simone Inzaghi.

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore si è complimentato per il successo nerazzurro, ma ha voluto anche dire la sua sul tipo di prestazione offerta dai nerazzurri. Secondo Sacchi, infatti, la vittoria sarebbe arrivata con una partita “all’italiana”, fatta soprattutto di difesa e contropiede.

Uno stile di gioco che non gli è pienamente gradito, come sottolineato in apertura del suo pezzo di commento sulla Rosea. L’ottima prestazione rimane, ma a suo dire è probabile che i nerazzurri dovranno mettere in campo qualcosa in più a livello di gioco nel ritorno di San Siro.

Queste le sue parole sulla prestazione dell’Allianz Arena:

“Un’impresa all’italiana. Nel senso che è stata ottenuta con impegno, con sofferenza, con una strenua difesa e con rapidi e micidiali contropiede. Certo, in questa vittoria dell’Inter a Monaco di Baviera c’è qualcosa del nostro passato, non posso negarlo, ma non posso esimermi dal fare i complimenti ai nerazzurri che hanno dato l’anima per raggiungere un risultato che, a mio parere, è strameritato. Ho

ammirato una squadra generosa, quella di Simone Inzaghi, una squadra che aveva ben chiaro quello che voleva fare e lo ha fatto. Io preferisco quando si gioca un po’ avanti, quando si cerca di aggredire l’avversario, però bisogna anche tenere conto della forza dei rivali e, di conseguenza, adeguarsi a chi si ha davanti. […]. Il trionfo in Champions League, soprattutto dopo questo successo che fa aumentare l’autostima a tutto l’ambiente, adesso è possibile: magari si deve cercare di proporre qualcosa di più a livello di gioco, ma sono convinto che, su questo aspetto, Simone Inzaghi lavorerà nei prossimi giorni. In vista del ritorno a San Siro il vantaggio accumulato è notevole: ai nerazzurri andranno bene due

risultati su tre, mica male”.