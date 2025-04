Bayern su Luis Henrique: l’Inter spera in due fattori

Ieri sera è terminato il primo atto della doppia sfida tra Bayern Monaco e Inter in Champions League. I due club, però, sono protagonisti anche di un altro duello fuori dal campo, in sede di calciomercato. Anche i bavaresi, infatti, avrebbero messo gli occhi seriamente su Luis Henrique dell’Olympique Marsiglia.

Il brasiliano è un obiettivo nerazzurro, come confermato da Beppe Marotta ieri prima della partita. Tuttavia, come riportato da Tuttosport, il Bayern Monaco avrebbe già preso contatti con la dirigenza del Marsiglia per provare ad anticipare l’Inter. Entrambi i club vorrebbero il giocatore per il prossimo Mondiale per Club.

Dal canto loro, i nerazzurri sperano in due fattori: il primo è di essersi già mossi con abbastanza anticipo in modo da evitare un sorpasso per Luis Henrique; il secondo è la volontà del giocatore, che avrebbe già espresso il suo gradimento al trasferimento.