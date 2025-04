Inzaghi punta al DOPPIO recupero per Inter-Bayern Monaco

La vittoria dell’Allianz Arena è già stata archiviata e la testa dell’Inter è già proiettata al match di ritorno, in programma a San Siro fra una settimana. I nerazzurri partiranno con un leggero vantaggio, ma servirà un’altra partita di altissimo livello degli uomini di Inzaghi per completare l’impresa.

Anche per questo motivo, il tecnico spera di poter avere alcuni giocatori in condizioni migliori rispetto a ieri sera, ad esempio Dimarco, in modo da avere più soluzioni a disposizione. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico potrebbe sperare anche in due recuperi.

Il primo, quasi certo, sarebbe quello di Mehdi Taremi, per il quale è previsto un percorso mirato per riaverlo in gruppo per la gara di San Siro. Qualche dubbio in più, invece, per quanto riguarda Denzel Dumfries. Il suo rientro non è da escludere e lo staff medico farà il possibile per metterlo a disposizione di Inzaghi per la gara di Champions League