Barella è ESEMPLARE: “Top 3 prestazioni della sua carriera”

L’Inter è riuscita nell’impresa di battere il Bayern Monaco in casa in Champions League, come non succedeva da 4 anni. I nerazzurri ci sono riusciti con una prestazione super da parte di tutti, con alcuni giocatori che hanno tirato fuori una prova da veri leader.

Tra questi c’è sicuramente Nicolò Barella, capace di giocare una delle migliori partite della sua carriera, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, mettendo in campo una prestazione esemplare per intensità atletica e qualità tecnica.

Barella MVP di Bayern Monaco-Inter: le pagelle dei giornali

LA GAZZETTA DELLO SPORT 8 – “Questa entra di diritto nella top 3 delle migliori prestazioni della sua carriera. Esemplare in ogni giocata, una sicurezza tecnica quasi abbagliante”.

CORRIERE DELLO SPORT 8 – “Prezioso nel regge l’impatto iniziale del Bayern. Poi sale in cattedra vedendo spazi impossibili, tra cui il lancione geniale che quasi spalanca la porta a Lautaro. Partecipa al raddoppio”.

TUTTOSPORT 8 – “Garda ‘tardelliana’ perché lo vedi dappertutto nel chiudere le linee di passaggio aversario e quando lancia lo fa con la grazia del trequartista”.