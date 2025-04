Acerbi completa la collezione: “Kane diventa un micio”

Altra prestazione magistrale di Francesco Acerbi che conferma l’enorme capacità difensiva quando si tratta di affrontare i migliori bomber in circolazione. Ieri sera è toccato ad Harry Kane soffrire la marcatura strettissima del centrale dell‘Inter, nonostante i numerosi movimenti su tutto il fronte d’attacco tentati dal bomber inglese.

Anche per questo motivo, Acerbi è stato eletto tra i migliori in campo nel successo sul Bayern Monaco come testimoniato dalle pagelle dei principali quotidiani sportivi in Italia:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – Con il mestiere e mica solo quello. Serve classe per una notte così. Sempre al posto giusto, con il blocco basso si esalta e Kane deve allontanarsi per trovare un filo di luce.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – Kane è un cliente più complicato di tanti altri, perché non è un centravanti statico, ma svaria e apre spazi. Bravo ad alzarsi per aiutare a saltare la prima pressione.

TUTTOSPORT 7 – Come faceva Samuel, monta subito su Kane perché capisca cosa lo aspetta. L’’inglese diventa presto un micio.

PASSIONE INTER 7 – Kane è un centravanti atipico e non concede tanti punti di riferimento. Non si fa disorientare e gestisce con sicurezza lo spazio, non lasciando varchi agli inserimenti dei giocatori del Bayern Monaco. Non riesce a chiudere solo sul cross di Laimer, ma sarebbe stato chiedergli l’impossibile.