Intervento UFFICIALE: titolare a rischio per Inter-Milan

Dopo l’impresa compiuta ieri sera a Monaco di Baviera, l’Inter può tornare ad osservare un calendario ancora ricco di impegni nel mese di aprile. Oltre alla sfida di ritorno di settimana prossima contro il Bayern Monaco, ai nerazzurri rimane anche il ritorno delle semifinali di Coppa Italia da disputare contro il Milan il prossimo 23 aprile, senza dimenticare gli insidiosi match di campionato decisivi per la corsa scudetto.

Per quanto riguarda il derby di fine aprile, un titolarissimo potrebbe essere costretto a dare forfait in largo anticipo. Dopo la frattura rimediata al gomito destro, infatti, Kyle Walker questa mattina si è sottoposto ad intervento chirurgico. Il terzino inglese dovrà osservare qualche giorno di riposo e cercherà in ogni modo di fare in tempo per l’incrocio con l’Inter, nonostante il poco tempo a disposizione.

Questo il comunicato ufficiale dei rossoneri: “AC Milan comunica che in data odierna Kyle Walker si è procurato una frattura del gomito destro. Per ottenere una guarigione migliore ed ottimizzare i tempi di recupero, oggi il giocatore è stato sottoposto a Milano ad intervento di osteosintesi dell’olecrano. L’operazione è perfettamente riuscita. Kyle inizierà da subito la riabilitazione”.