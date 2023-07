Balogun, l’Arsenal spara alto. Dall’Inghilterra: “Servono 58 milioni”

Folarin Balogun è uno dei principali obiettivi dell’Inter per completare il reparto d’attacco. Tuttavia, l’operazione per il talento statunitense potrebbe essere più complicata del previsto, a causa delle richieste ambiziose dell’Arsenal.

Infatti, stando a quanto riportato dall’Evening Standard, i Gunners avrebbero chiesto una cifra che si aggira intorno ai 58 milioni di euro, molto più alta rispetto alle disponibilità nerazzurre. Tuttavia, per abbassare il prezzo la dirigenza interista potrebbe provare a inserire una clausola di riacquisto o una percentuale sulla futura rivendita.

L’opinione di Passione Inter

Come prevedibile, l’Arsenal vuole provare a monetizzare il più possibile dalla cessione di Balogun. La cifra richiesta attualmente, però, è davvero molto alta, non solo per le disponibilità dell’Inter. Da capire, allora, se i nerazzurri riusciranno a convincere i londinesi ad abbassare le pretese nei prossimi giorni, altrimenti l’operazione rischia di arenarsi definitivamente.