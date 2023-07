Robin Gosens è uno dei giocatori dell’Inter dal futuro incerto. Nelle scorse settimane, infatti, sia l’Union Berlino sia il Wolfsburg avrebbero cercato il giocatore, ma senza trovare l’accordo con l’Inter: la prima offerta dei secondi (prestito con obbligo di riscatto a 14 milioni) avrebbe incassato il no dei nerazzurri.

Lo riporta Sportitalia, secondo la quale, però, il giocatore al momento attuale preferirebbe rimanere all’Inter a giocarsi le proprie chance. Per questo motivo saranno importanti i prossimi giorni di ritiro per capire che intenzioni avrà Inzaghi con lui e quali saranno, di conseguenza, i piani della dirigenza.

L’opinione di Passione Inter

Il mercato dell’Inter è caratterizzato da risorse economiche molto ridotte e, pertanto, è chiaro come i pochi soldi a disposizione vadano centellinati con parsimonia. Pertanto, non è detto che la cessione di Gosens dia poi la possibilità di sostituirlo con un giocatore sicuramente allo stesso livello del tedesco. Se per di più quest’ultimo desidera rimanere, accantonare l’idea della cessione potrebbe non essere un’idea troppo peregrina.